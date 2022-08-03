4 августа в Белгородской области сохранятся дожди с грозами

Ветер восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 4 августа на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами сильные. Местами грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем от 24 до 29 градусов выше ноля. В Белгороде ночью +16+18 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла.

В связи с прогнозируемыми осадками и сильными порывами ветра, Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать правила безопасности и рекомендации.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабо укреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Важно соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах. В ветреную погоду не выходите в плавание на маломерных судах.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и аккуратность при совершении маневров – залог безопасности. Также придерживайтесь безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.