Под Белгородом гость сломал другу скулу при помощи металлической кружки

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о причинении телесных повреждений обратился 59-летний местный житель. Мужчина пояснил, что пострадал в ходе конфликта, который у него произошел с новым знакомым. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний житель Белгородского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчины познакомились на улице. Подозреваемый угостил потерпевшего алкоголем, после чего тот решил пригласить нового приятеля домой. Однако во время застолья между ними произошла ссора. Мужчины вышли на улицу, где конфликт продолжился. Обороняясь, хозяин дома повалил подозреваемого на землю, однако гость не растерялся. Лежа на земле, он схватил подвернувшуюся под руку металлическую кружку и нанёс ею оппоненту удар по лицу, сломав скуловую кость. В соответствии со ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.