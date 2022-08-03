Попросившийся на ночлег белгородец обворовал хозяина квартиры

Обидевшись на хозяина квартиры, злоумышленник незаметно взял телефон, который стоял на зарядке, после чего скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что у него похитили телефон.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, злоумышленник напросился переночевать в квартире у потерпевшего. Весь вечер и следующий день мужчины распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, гость попросил у хозяина квартиры денег, чтобы доехать до дома, на что получил отказ. Обидевшись, он незаметно взял телефон, который стоял на зарядке, после чего скрылся. Мобильник мужчина продал неизвестному, выручив 1000 рублей. Деньги он потратил на алкоголь и проезд. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около 5000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.