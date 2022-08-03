Белгородские футболистки выиграли финальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

Александр Сорокин (слева) и его воспитанницы. Фото ЦСП Белгородской области.

Наш регион представляла команда МАОУ «Центр образования № 1» Белгорода. В финале девчонки встретилась со сверстницами из Краснодарского края – командой «Айсберг», выиграв матч со счетом 3:2 (по пенальти). Сразу две белгородские футболистки попали в число лучших игроков турнира. Василиса Черникова признана лучшим защитником, а Алла Лазарева - лучшим нападающим. Тренируется команда под руководством Александра Сорокина.

Как сообщалось ранее, Вера Виноградова из Белгородской области стала второй на первенстве России по лыжероллерам. Воспитанница Оксаны Шаталовой уступила лишь москвичке Татьяне Коротковой.