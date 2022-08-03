В Белгородской области пострадал очередной водитель мопеда

Водитель мопеда получил телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 2 августа, в 21:00 33-летний водитель, управлял мопедом «Recer RC50QT-9C», двигаясь по ул. Горького в селе Веселая Лопань, в районе дома № 3 не выбрал безопасную скорость движения и упал на проезжей части.

В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, 30 июля около 22:35 на 35-м километре автодороги «Уразово - Борки - Новопетровка - Вериговка» 49-летняя женщина ехала на мопеде со стороны с. Вериговка в сторону с. Бутырки. Женщина развила высокую скорость, не справилась с управлением и упала на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.