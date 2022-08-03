Белгород украсили 48 новых граффити

В Белгороде прошел фестиваль граффити «Движение». Фото: Артем ГРЕБЕНИК

После фестиваля «Движение» в столице региона появилось 48 новых граффити. Их авторами стали художники из шести городов России - Краснодара, Ярославля, Тулы, Липецка, Санкт-Петербурга и Белгорода.

На стене «Город», расположенной на набережной в районе ЛЭП, появились сразу 24 работы. Еще четырнадцать украсили стену «Юниор» в скейт-парке, центр «Октябрь», два – Центр молодежных инициатив.

- На фасаде ЦМИ разместились работы Андрея Кожуро из Краснодара и Михаила Медведуса из Ярославля, - рассказали в министерстве по делам молодёжи Белгородской области. - Закрытие фестиваля стало частью вечеринки для культурных людей «Лампа».

Её гостям также предлагалось посетить танцевальный мастер-класс, освоить азы кастомизации одежды, насладиться фотоинсталляцией и выступлениями музыкантов.