Экс-чемпион мира по шахматам Карпов устроит в Белгороде сеанс одновременной игры

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов приедет в Белгородскую область на открытый турнир по шахматам. Соревнования пройдут по правилам ФИДЕ в обновлённом шахматно-шашечном клубе.

Анатолий Евгеньевич проведёт сеанс одновременной игры на 20 досках в парке им. Ленина. Стать участником может любой желающий – по предварительной регистрации до 20.00 часов 4 августа (четверг). Зарегистрироваться можно по ссылке.

Победители турнира получат денежные призы от организаторов: 30 тысяч рублей – победитель турнира среди взрослых, 10 тысяч рублей – победитель турнира среди детей. Отдельные призы предусмотрены для лучшего ветерана и для лучшей женщины-участницы турнира.

Напомним, что Анатолий Карпов – 12-й чемпион мира по шахматам (1975 - 85).