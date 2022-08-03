За кражу велосипедов белгородцу грозит до пяти лет тюрьмы

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 35-летняя жительница села Стрелецкое. Она сообщила, что из подъезда пропали два принадлежащих ей велосипеда.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Белгородского района.

По предварительным данным, молодой человек вместе со своей подругой был в гостях у её родственницы. Уходя, он заметил в подъезде два велосипеда без противоугонных устройств. Забрав их, подозреваемый вышел на улицу. Поскольку на одном из велосипедов было спущено колесо и нести его было неудобно, злоумышленник спрятал похищенное недалеко от дороги.

В настоящее время оба транспортных средства изъяты правоохранителями. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.