Белгородские полицейские помогли 11-летней девочке найти телефон

Старшие лейтенанты полиции Владимир Огурцов и Владимир Самсонов пришли на помощь ребенку. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вечером 1 августа в дежурную часть ГИБДД со словами благодарности позвонила мама 11-летней девочки. Она рассказала, что сотрудники ДПС помогли её дочери найти пропавший телефон.

По словам женщины, во время прогулки Соня потеряла гаджет. Обнаружив пропажу телефона, девочка решила, что его могли похитить, и со слезами на глазах подошла к дежурившему возле одного из торговых центров наряду отдельной роты ДПС в составе старших лейтенантов полиции Владимира Огурцова и Владимира Самсонова.

Автоинспекторы успокоили девочку, после чего позвонили на её номер, но абонент был не доступен. Узнав, что школьница ехала на маршрутке, полицейские предположили, что мобильник мог просто выпасть. Пока они общались с девочкой, телефон появился в сети. После повторного звонка, его взяла женщина, которая объяснила, что нашла гаджет под сидением.

Сотрудники ДПС сообщили в дежурную часть об отклонении от маршрута и проследовали к месту остановки автобуса. Вернув телефон девочке, автоинспекторы довезли её домой. Женщина поблагодарила полицейских за помощь и внимательное отношение к ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.