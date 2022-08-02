Белгородца, ударившего полицейского бутылкой по лицу, будут судить

По версии следствия, мужчина бросил бутылку в окно патрульного автомобиля. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

Инцидент произошёл вечером 26 июня в селе Матрёно-Гезово Алексеевского городского округа. По версии следствия, пьяный 53-летний мужчина решил помешать патрульному автомобилю проехать по улице. В ответ на законные требования сотрудников ДПС местный житель бросил бутылку в открытое окно водительской двери и ударил ею автоинспектора по лицу.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Оно уже направлено для рассмотрения в суд. За такое преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.