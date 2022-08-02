Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 14:04

Ветер, дожди и грозы ждут белгородцев 3 августа

Днём воздух прогреется до +28 градусов
Анастасия Лемешко
В Белгородской области снова ожидаются дожди

В Белгородской области снова ожидаются дожди

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Синоптики вновь обещают жителям Белгородской области непогоду. В среду, 3 августа, в регионе будет облачно, с прояснениями. Днём местами пройдут сильные дожди. Возможны также грозы.

Ветер будет дуть восточный. Ночью – со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – от восьми до тринадцати метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать пятнадцати-семнадцати метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметки +23…+28 градусов.