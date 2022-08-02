Ветер, дожди и грозы ждут белгородцев 3 августа

В Белгородской области снова ожидаются дожди Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Синоптики вновь обещают жителям Белгородской области непогоду. В среду, 3 августа, в регионе будет облачно, с прояснениями. Днём местами пройдут сильные дожди. Возможны также грозы.

Ветер будет дуть восточный. Ночью – со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – от восьми до тринадцати метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать пятнадцати-семнадцати метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметки +23…+28 градусов.