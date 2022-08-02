Губернатор Белгородской области вместе с супругой привились от коронавируса

Губернатор Белгородской области поделился впечатлениями после прививки. фото: скриншот видео со страницы Вячеслава Гладкова.

После возвращения из командировки губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с супругой сделали прививки от коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

- С момента последней ревакцинации прошло уже достаточно времени, да и врачи советуют с ней сейчас не затягивать. В сентябре стартует очередная прививочная кампания по гриппу. Специалисты рекомендуют делать перерыв между прививками, поэтому сегодня идеальное время вакцинироваться от коронавируса или пройти ревакцинацию, - отметил глава региона.

Вместе с женой они пришли в поликлинику и заняли очередь, в которой были шестыми. Ждать пришлось совсем недолго.

- 15-минутная процедура без предварительной записи в вашей поликлинике по месту жительства, - рассказал Вячеслав Гладков.

После прививки он вернулся на работу. По словам губернатора, в области достаточно сейчас вакцины. В арсенале медиков - двухкомпонентные препараты. Глава региона призвал белгородцев тоже позаботиться о своём здоровье.

- Можно бесконечно ругать, что есть очереди, что не хватает препаратов, что необходимо долгое восстановление или даже реабилитация после перенесённого ковида. А можно пойти сделать прививку или ревакцинацию. Это точно позволит избежать заболевания или перенести его в легкой форме. Прививка защищает нас и наше здоровье, и её сейчас необходимо сделать, - добавил Вячеслав Гладков.