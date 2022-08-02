В трех магазинах Белгорода подросткам продали алкоголь

Полиция напоминает, что за повторную продажу алкоголя подросткам предусмотрено уголовное наказание. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

Во время летних каникул полиция проводит в Белгороде рейды по торговым точкам. Магазины проверяют на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним. Как показал последний рейд, не напрасно. В трех местах подростки смогли купить горячительные напитки.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении продавцов составили административные материалы. Штраф за такое нарушение законодательства – 50 тысяч рублей. Полиция также напоминает, что за повторное правонарушение предусмотрено уже уголовное наказание.