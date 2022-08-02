В Белгороде полиция накрыла в бане проституток

По признанию девушек, одной из них всего 18 лет. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали в Белгороде предполагаемого сутенёра. В организации незаконного бизнеса подозревают 59-летнего мужчину.

Когда оперативники нагрянули, он находился возле бани. Вместе с мужчиной в полицию доставили и двух его «работниц», которые обслуживали клиентов. Девушки стыдливо закрывали лицо, опасаясь попасть в камеру. По признанию одной из представительниц древнейшей профессии, ей всего 18 лет.

В организации занятия проституцией подозревается 59-летний мужчина. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Судя по опубликованному полицией видео, мужчина особо не отрицал свою причастность к нелегальному бизнесу. По его словам, с каждой девушки он имел тысячу рублей.

В пресс-службе областного УМВД рассказали, что за организацию занятия проституцией в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Начинающих жриц любви могут привлечь к административной ответственности.