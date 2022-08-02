Житель Белгородской области предложил открыть в регионе радиостанцию «Z»

Во время прямой линии к губернатору Белгородской области обратились с инициативой открытия новой радиостанции. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову предложили открыть в регионе радиостанцию «Z». Белгородец, выступивший с такой инициативой, рассказал, что сам тесно связан с музыкой, пишет треки и выступает на мероприятиях. Он предлагает транслировать востребованную молодежью русскую музыку, вещать свежие новости, передавать приветы и оказывать содействие в помощи беженцам.

Однако средств, которые выделяются в рамках соцконтракта, для реализации такого проекта, по словам белгородца, недостаточно. Он поинтересовался, существуют ли в регионе меры поддержи таких форматов.

- Очень важное для меня сообщение. Конечно, помогать молодежи в реализации своих идей нужно. Но тема не очень простая. Выделение частот – это полномочия не субъекта, то есть не правительства, не мои, а федерального центра. Дал поручение министру по делам молодёжи Татьяне Киреевой. Она вас ждёт, расскажет, как всё это происходит. Если вы наберетесь сил и терпения, поможем вам сформировать стартап, - ответил Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что для реализации проекта потребуется не один и не два миллиона рублей. По словам главы региона, воплотить инициативу в жизнь можно и несколько другим способом - при взаимодействии с уже существующими станциями.