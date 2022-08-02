В Белгородской области в пять раз увеличили финансирование губернаторской ипотеки

В 2022 году в Белгородской области увеличилось финансирование губернаторской ипотеки. фото: с сайта правительства области.

Действующая в Белгородской области губернаторская ипотека стала продолжением президентской программы. Воспользоваться ею могут работники бюджетной сферы.

В 2021 году компенсация части затрат на уплату процентов по жилищным кредитам составила 3%. На эти цели выделили 32 миллиона рублей. Такой возможностью воспользовались четыреста семей.

- В этом году мы заложили в 5 раз больше средств и компенсируем 6% от ставки ипотечного договора. Надеемся, что этой возможность воспользуется гораздо большее количество семей белгородских работников бюджетной сферы: и культуры, и образования, и здравоохранения, и соцсферы, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Оформить субсидию можно через региональный сайт госуслуг. На портале размещен перечень необходимых документов. Узнать подробнее о губернаторской ипотеке белгородцы могут в департаменте жилищного строительства министерства строительства области по телефону 33-46-08 или на сайте ведомства.