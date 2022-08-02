Под Белгородом под колесами автомобиля пострадала 11-летняя девочка

Девочка попала под колёса на регулируемом пешеходном переходе. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В понедельник, 1 августа, на объездной дороге возле посёлка Новосадовый в Белгородском районе в ДТП пострадал ребенок. Происшествие случилось около 16 часов 25 минут.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Форд» допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и в результате сбил 11-летнюю школьницу. Она попала под колёса, когда переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области сообщили, что девочка получила травмы.