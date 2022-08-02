Под Белгородом пожарные спасли просидевшую пять дней на дереве кошку

В парке Маршалково пожарные помогли кошке спуститься с дерева. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

На днях в городе Строитель пожарным пришлось спасать кошку. По словам очевидцев, она пять дней просидела на дереве в парке Маршалково. Все попытки местных жителей помочь ей спуститься не увенчались успехом. Пожарные выручили попавшее в беду животное. Они по автолестнице поднялись к кошке и сняли её с дерева.

Еще один случай произошел в Шебекино. На улице Есенина под ступеньками лестницы в подъезде застрял кот. Выбраться самостоятельно у него не получалось.

На проведение «спасательной операции» у сотрудников МЧС ушло меньше получаса. Они извлекли из-под лестницы испуганное животное, которое, к счастью, не пострадало, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.