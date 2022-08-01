Вера Виноградова из Белгородской области стала второй на первенстве России по лыжероллерам

Вера Виноградова (крайняя слева) стала самой юной на пьедестале почета. Фото с сайта flgr.ru.

Сегодня, 1 августа, в Санкт-Петербурге завершается первенство России по лыжероллерам.

В дисциплине спринт на 200 метров второе место заняла белгородка Вера Виноградова. Воспитанница Оксаны Шаталовой уступила лишь Татьяне Коротковой (Московская область), опередив бронзовую призерку Дарью Бобкову (Москва). Отметим, что Вера стала самой юной на пьедестале почета. Она на три года младше Татьяны и на год – Дарьи. Всего участие в гонке приняли 87 спортсменок.

Как сообщалось ранее, белгородские кикбоксеры привезли из Волгограда 12 медалей. Из них шесть – высшей пробы. Причем, как отметил в интервью «КП» тренер Алексей Потеряхин, в ринговой дисциплине в разделе фулл-контакт наши девочки заявились в весовую категорию выше на четыре килограмма для соревновательного опыта, что не помешало вернуться домой двумя наградами.