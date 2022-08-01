Белгородец похитил телефон из пивной

В настоящее время телефон изъят сотрудниками полиции. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду обратился местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили телефон, который он случайно забыл у кассы магазина, специализирующегося на продаже пива.

Оперуполномоченный установил личность подозреваемого. Им оказался 38-летний белгородец. По предварительным данным, зайдя в магазин, мужчина заметил лежащий на стойке мобильник. Убедившись, что за ним не наблюдают, он незаметно взял телефон и вышел. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около десяти тысяч рублей. Похищенное злоумышленник оставил для личного пользования. В настоящее время телефон изъят сотрудниками полиции.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.