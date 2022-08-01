«Открытие» аккредитован в качестве ИТ-компании

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Отметим, что проекты банка ежегодно получают самые высокие оценки в премии сообщества ИТ-директоров России Global CIO. Эксперты конкурса подчеркивают масштабы проектов, их сложность, а также значимость для всей ИТ-отрасли.

- Последние два года мы делали акцент на развитии внутренней разработки. По фронтальным IT-системам доля инхаус-разработки сейчас – 70%, а по остальным системам — до 60%. В ИТ-блоке трудится более 2000 ИТ-специалистов - инженеров, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов, архитекторов, а также специалистов по графическому, продуктовому, UI/UX и веб-дизайну, менеджеров проектов и продуктов и бизнес-аналитиков. Статус ИТ-компании позволит банку повысить привлекательность работы ИТ-специалистов за счет предоставления работникам дополнительного комфорта и государственных льгот», - сообщил член правления, глава ИТ-блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сергей Русанов.