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Происшествия1 августа 2022 13:00

Белгородка обворовала свою коллегу

Ей «светит» тюрьма на срок до пяти лет
Алексей СЕРГУНИН
Собрав свои вещи, злоумышленница незаметно прихватила чужие ноутбук и нетбук.

Собрав свои вещи, злоумышленница незаметно прихватила чужие ноутбук и нетбук.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 46-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры пропало имущество стоимостью более 12 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась сверстница потерпевшей, с которой они вместе работали и снимали квартиру.

По предварительным данным, в последнее время у женщин испортились отношения. После очередного конфликта подозреваемая решила съехать от соседки. Собрав свои вещи, она незаметно прихватила чужие ноутбук и нетбук. Похищенное женщина продала за 2500 рублей неизвестному.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущербы гражданину) даме грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.