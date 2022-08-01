За 30 и 31 июля на ярмарках Белгородской области продали более 60 тонн фермерской продукции

В 22 ярмарках приняли участие более 300 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

На торговых площадках было реализовано 61,1 тонны фермерской продукции, в том числе 6,9 тонны мясной, 3,1 тонны молочной, 43,5 тонны плодоовощной, 3,9 тонны рыбной продукции, 1 тонна подсолнечного масла, 2,7 тонны мёда, а также 42,7 тысяч штук яиц куриных.

31 июля на торговой площадке ярмарки «Южная» (Белгород) собрались 56 крестьянских и личных подсобных хозяйств. Торговую площадку в столице региона посетили 7,3 тысячи человек.

В ассортименте было реализовано 11,6 тонны фермерской продукции, в том числе овощи и фрукты (9,7 тонны), мясная продукция (1 тонна), молочная продукция (0,4 тонны), рыбная продукция (0,2 тонны), прочая продукция (0,3 тонны), а также яйца куриные (9,5 тысяч штук).

Самые востребованные товары можно было купить по следующим ценам: картофель - 20 рублей, капуста - от 20 рублей, морковь - 50 рублей, лук - 50 рублей, томаты - от 70 рублей, огурцы – 20 рублей, черешня - 180 рублей, абрикос – 100 рублей, яблоки – 45 рублей, арбузы - от 25 рублей, масло растительное - 120 рублей, яйцо куриное - от 58 рублей, кукуруза - от 20 рублей.