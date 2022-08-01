В Белгородской области из-за несоблюдения скоростного режима насмерть разбилась 24-летняя женщина

По предварительным данным, 31 июля, в 20:10 в Прохоровском районе на 52 километре ФАД «Крым - Прохоровка - Губкин - Р298» 43-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Эклипс», не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 24-летняя пассажирка от полученных травм скончалась, а водитель и еще одна его пассажирка, женщина 44 лет, были госпитализированы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, 30 июля около 22:35 на 35-м километре автодороги «Уразово - Борки - Новопетровка - Вериговка» погибла водитель мопеда. Женщина не справилась с управлением на высокой скорости.