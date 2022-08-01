Белгородские аграрии начали собирать томаты открытого грунта

Всего в Белгородской области выращиванием томатов в этом году занялись 83 хозяйства малых форм в 16 муниципалитетов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

- В этом году ожидается прирост объёма урожая, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Предполагается, что он составит около 1150 тонн. Основная нагрузка по выращиванию культуры распределена между четырьмя муниципалитетами области: Белгородским и Чернянским районами, а также Шебекинским и Яковлевским городскими округами.

Так, в фермерском хозяйстве Михаила Николенко из села Нижний Ольшанец Белгородского района культивируется востребованный потребителями томат сорта «Сливка Хайнц». С площади 1 гектара фермер планирует собрать не менее 50 тонн урожая. Всего в Белгородской области выращиванием томатов в этом году занялись 83 хозяйства малых форм в 16 муниципалитетов.