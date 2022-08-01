В Белгородской области погибла водитель мопеда

По предварительным данным, 30 июля около 22:35 на 35-м километре автодороги «Уразово - Борки - Новопетровка - Вериговка» 49-летняя женщина ехала на мопеде со стороны с. Вериговка в сторону с. Бутырки. Женщина развила высокую скорость, не справилась с управлением и упала на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в ДТП попали 15-летний мотоциклист и 13-летняя велосипедистка.

- Управлять мопедом и маломощным мотоциклом разрешается по достижении 16 лет, автомобилем – с 18 лет. Для этого необходимо сдать экзамены в Госавтоинспекции на получение водительского удостоверения соответствующей категории, - напомнили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области. - Впрочем, даже опытному водителю не нужно забывать про скоростной режим.