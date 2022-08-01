Белгородец украл у знакомой телефон

Телефон потерпевшая положила на скамейку. Когда она отвлеклась, злоумышленник забрал мобильник и незаметно ушел. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 44-летняя местная жительница. Она сообщила, что новый знакомый похитил у нее телефон стоимостью около пяти тысяч рублей. По предварительным данным, женщина проводила время в компании подозреваемого и еще нескольких человек. Телефон потерпевшая положила на скамейку. Когда она отвлеклась, злоумышленник забрал мобильник и незаметно ушел.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Похищенный телефон мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.