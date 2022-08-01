Белгородские кикбоксеры привезли из Волгограда 12 медалей

Алексей Потеряхин (слева) и его спортсмены. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

31 июля в Волгограде финишировал межрегиональный турнир по кикбоксингу "Спортивное поколение". Спортсмены ДЮСШ № 4 Белгорода завоевали 12 медалей.

В татами-дисциплине, в разделе лайт-контакт победу праздновали Александр Григорьев (28 кг, 2010-11 гг.), Давид Едаменко (32 кг, 2010-11 гг.), Арсений Железников (24 кг, 2012-13 гг.), Никита Щукин (28 кг, 2012-13 гг.) и Богдан Сорокин (37 кг, 2012-13 гг.).

Вторые места заняли Ермолай Яцкин (28 кг, 2012-13 гг.), Матвей Кобзев (42 кг, 2012-13 гг.) и Таисия Шкарпеткина (42 кг, 2012-13 гг.). Бронзовыми призерами стали Иван Терпак (32 кг, 2012-13 гг.) и Михаил Туболец (32 кг, 2014-16 гг.).

- В ринговой дисциплине кикбоксинга в разделе фулл-контакт наши девочки заявились в весовую категорию выше на четыре килограмма для соревновательного опыта и вернулись домой с двумя наградами, - рассказал «КП» их тренер Алексей Потеряхин.

Арина Кирик стала лучшей в категории 52 кг среди спортсменок 2006-07 гг. рождения, сделав сопернице два нокдауна и одержав победу за явным преимуществом в финальном поединке, а Мария Рыжова финишировала второй в этой же категории, но среди спортсменок 2008-09 гг. рождения.

- Это был первый проверочный старт в новом соревновательном сезоне, чтобы набраться опыта в новых весовых категориях, - подытожил Алексей Потеряхин.