В Белгородской области с марта клещи укусили 1245 человек

Белгородцам напомнили, как действовать при укусе клеща. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В медучреждения Белгородской области по поводу укусов клещей с марта обратились 1245 человек. Из них 402 ребенка. Зарегистрировано 26 случаев клещевого боррелиоза. В аналогичный период прошлого года их было 27.

Еще 52 человека получили прививки против клещевого вирусного энцефалита. Это люди, которые планируют выезд в регионы, где можно подцепить такое заболевание. В Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области советуют для извлечения клеща обращаться в травмпункты. Затем насекомое рекомендуют поместить в контейнер для анализов или плотно закрывающийся флакон с широким горлышком и положить туда слегка смоченную водой ватку. Исследовать клеща на зараженность можно в областном Центре гигиены и эпидемиологии или другой лаборатории. Такая услуга платная.

Для борьбы с клещами в регионе проводят специальную обработку. Общая площадь составляет более тысячи гектаров.