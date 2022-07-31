Губернатор Белгородской области ответил на вопрос о возможном введении карантина из ковида

По словам Вячеслава Гладкова, регион готов к возможному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородец спросил Вячеслава Гладкова, возможен ли в регионе карантин из-за ковида. По мнению местного жителя, всё к этому идёт.

Отвечая на вопрос, губернатор отметил, что в целом статистика по коронавирусу в стране спокойная. Вместе с тем, по словам Вячеслава Гладкова, сказать точно, как будет развиваться ситуация – ухудшится она или улучшится – невозможно.

- Я не провидец. Но наш регион готов. Надеюсь, таких последствий, как в прошлом году не будет, - ответил губернатор.

Он также добавил, что в Белгородской области качественно провели вакцинацию. Кроме того, инфекционные центры в работе. Вячеслав Гладков выразил надежду на то, что регион сможет уверенно противостоять коронавирусной инфекции.