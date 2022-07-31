Белгородский «Салют» победил в Подмосковье

В четвертом туре наши парни сыграют 5 августа дома с «Космосом». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 30 июля, в матче третьего тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» играл в Химках с дублем местного одноименного клуба. Все голы в отчетной встрече болельщики увидели до перерыва. На точные удары Ивантеева (8-я) и Бояркина (22-я) хозяева ответили голом Валеева (40-я). Итого встречи – 2:1 в пользу белгородцев. Напомним, что в первом туре «Салют» одолел «Балашиху» (0:1), а во втором с таким же счетом уступил саратовскому «Соколу».

«Салют»: Ковалёв, Крикуненко, Жилмостных, Кудреватый (Сошников, 87), Ивантеев, Бояркин (Матвевнин, 67), Белобаев, Дудайти, Малахов, Дёгтев (к), Канищев (Дегтярёв, 90+).

После трех туров в подгруппе 2 с шестью очками лидируют «Космос» из Долгопрудного, «Динамо» из Владивостока, «Калуга», «Сокол», раменский «Сатурн», дубль хабаровского СКА и наш «Салют». Правда, «Калуга» и «Космос» провели на одну игру меньше. В четвертом туре наши парни сыграют 5 августа дома с «Космосом».