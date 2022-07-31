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Общество31 июля 2022 4:36

В Центральном парке белгородцев будут учить оказывать первую помощь

Глава региона рассказал, что здесь планируют установить специальную палатку
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков рассказал, где белгородцы смогут получить навыки оказания первой помощи. Фото с сайта губернатора и правительства области.

Вячеслав Гладков рассказал, где белгородцы смогут получить навыки оказания первой помощи. Фото с сайта губернатора и правительства области.

Губернатор Белгородской области рассказал, что ему поступает много вопросов, касающихся обучения местных жителей навыкам оказания первой помощи. По словам Вячеслава Гладкова, принято решение установить в Центральном парке специальную палатку. Врачи объяснят жителям региона, как действовать в той или иной ситуации. В эти выходные палатка будет работать с 14 часов возле культурного центра «Октябрь»

- У кого есть желание - приходите. Надеюсь, вы получите ответы и сформируете навыки, которые, надеюсь, все-таки вам не понадобятся. Но они помогут, если вдруг сложные ситуации будут, - отметил Вячеслав Гладков.