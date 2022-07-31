В Центральном парке белгородцев будут учить оказывать первую помощь

Вячеслав Гладков рассказал, где белгородцы смогут получить навыки оказания первой помощи. Фото с сайта губернатора и правительства области.

Губернатор Белгородской области рассказал, что ему поступает много вопросов, касающихся обучения местных жителей навыкам оказания первой помощи. По словам Вячеслава Гладкова, принято решение установить в Центральном парке специальную палатку. Врачи объяснят жителям региона, как действовать в той или иной ситуации. В эти выходные палатка будет работать с 14 часов возле культурного центра «Октябрь»

- У кого есть желание - приходите. Надеюсь, вы получите ответы и сформируете навыки, которые, надеюсь, все-таки вам не понадобятся. Но они помогут, если вдруг сложные ситуации будут, - отметил Вячеслав Гладков.