У воевавшего в Афганистане белгородца похитили медаль «За боевые заслуги»

Медали мужчина был удостоен в 1984 году и все эти годы бережно её хранил. Фото с сайта УМВД России по Белгородской области.

В полицию обратился 58-летний житель Корочанского района, который сообщил, что у него пропали медали. Участковый по горячим следам установил подозреваемого. Им оказался 60-летний приятель потерпевшего, проживающий в соседнем селе.

По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у друга. Зная, что тот воевал в Афганистане и в 1984 году был удостоен медали СССР «За боевые заслуги», которой очень гордится, решил похитить её с корыстной целью. Подозреваемый дождался, когда хозяин дома уснёт. После этого он вытащил из стола государственную награду, а также прихватил четыре юбилейные медали и скрылся.

Полицейским удалось изъять похищенное. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что в скором времени медали вернут законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение государственных наград СССР». За такое преступление можно получить штраф в 80 тысяч рублей, исправительные работы или три месяца ареста.