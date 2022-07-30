Для спасения внучки белгородская пенсионерка отдала мошенникам 140 тысяч рублей

По данным Управления уголовного розыска УМВД Белгородской области за два дня – 27 и 28 июля – в регионе зарегистрировано шесть фактов мошенничества, совершенного под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами обмана стали пожилые люди. В общей сложности преступники заработали на доверчивости пенсионеров один миллион 190 тысяч рублей.

Во всех случаях мошенники использовали одну и ту же схему. Пенсионерка из Старого Оскола рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила девушка, представившаяся внучкой. Злоумышленница сообщила, что переходила дорогу на красный свет и спровоцировала ДТП. Якобы водитель автомобиля, пытаясь её объехать, врезался в столб. Девушка уверяла, что находившиеся в машине люди, а также она сама серьезно пострадали.

Обеспокоенная пенсионерка по просьбе звонившей продиктовала ей номер своего мобильного. После этого с пожилой женщиной под видом сотрудника правоохранительных органов связался подельник мошенницы. Он сообщил, что проблему можно уладить, но для этого необходимо собрать 800 тысяч рублей. Якобы после передачи денег потерпевшие заберут заявление. Лже-сотрудник правоохранительных органов заверил, что большую часть суммы уже удалось найти, и если пенсионерка сможет добавить оставшуюся, то её внучка не понесет наказание.

По словам оскольчанки, мошенники все время держали её в напряжении, не давая возможности позвонить близким. Поверив в обман, пенсионерка сняла со своего счета 100 тысяч рублей, а также забрала хранившиеся дома наличными 40 тысяч рублей. По указанию злоумышленников она упаковала деньги и в условленном месте передала свёрток приехавшему за ним мужчине. Аферисты уверяли, что позже пенсионерке предоставят документы, подтверждающие, что вся сумма была передана пострадавшим. Но их телефоны вскоре перестали отвечать, а, созвонившись с родными, женщина узнала, что никакого ДТП не было.

По всем шести фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ч.2, ч.3 ст. 159 УК РФ. В настоящее время стражи порядка ищут злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.