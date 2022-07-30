Белгородец ограбил шумных соседей друга

Забрав на глазах хозяйки компьютер, он скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 19-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил у неё из квартиры ноутбук стоимостью около 18 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Белгородского района. Мужчину задержали по горячим следам.

По предварительным данным, злоумышленник находился в гостях у друга. Ему не понравилось, что соседи приятеля шумят, и он направился к ним в квартиру. Там между подозреваемым и хозяйкой произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина в счет возмещения морального вреда за испорченный вечер потребовал отдать ему ноутбук. Забрав на глазах хозяйки компьютер, он скрылся. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законной владелице.

В соответствии с ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.