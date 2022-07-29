30 июля в Белгородской области будет +29 градусов тепла

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от 24 до 29 градусов выше ноля. В Белгороде ночью +12+14 градусов, днем от 26 до 28 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов, старайтесь не находиться на улице долгое время.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону "101" или "112". Объясните детям, чем опасны игры с огнём и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.