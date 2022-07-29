Пятый день кряду в Белгородской области растет число заболевших коронавирусом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 33 человека заболели, а выздоровели – восемь. Рост числа заболевших фиксируется пятые сутки кряду.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 243 пациента, выздоровели – 129 596, умерли – 2 282. Сейчас из 62-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на одного пациента больше.

Отметим, что 27 июля в нашем регионе заболели 29 человек, а выздоровели – девять. А 26 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 11 к 25-ти.