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Общество29 июля 2022 12:19

30 и 31 июля в Белгородской области пройдут ярмарки «выходного дня»

Жители и гости региона смогут приобрести свежую и качественную продукцию напрямую от производителя
Алексей СЕРГУНИН

Посетителям будет представлена молочная и мясная продукция, свежие сезонные овощи, фрукты, зелень, ягоды, рыба и мёд. В Белгороде ярмарка состоится 30 и 31 июля на ярмарке «Южная» по ул. Костюкова, 39.

Отметим также, что белгородские производители могут подать заявку на участие в ярмарках «выходного дня». Для этого необходимо обратиться в департамент потребительского рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области по телефону: +7 (4722) 33-68-02. Заявка нужна, чтобы продукции гарантировано досталось торговое место.