В Белгородской области студотряд помогает в подготовке электросетевого комплекса к зиме

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Студенческий энергетический отряд участвует в подготовке электросетевого комплекса филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному сезону. В составе бригад по эксплуатации воздушных линий электропередачи ребята осваивают различные виды деятельности, связанные с ежедневным трудом энергетиков.

Студотрядовцы заняты в работах, не требующих специальных допусков: уборке порубочных остатков после расчистки трасс воздушных линий, нанесении диспетчерских наименований, съеме контрольных показаний с приборов учета электроэнергии.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Привлекают будущих энергетиков к работам по технологическому присоединению электроустановок потребителей, прокладке кабельных линий и установке опор ЛЭП.

По мнению студентов, этот опыт поможет им не только подкрепить теоретические знания практическими навыками, но и получить полное представление о будущей профессии.

«Работа студенческих строительных отрядов организована в рамках сотрудничества филиала Белгородэнерго с профильными учебными заведениями, которые на постоянной основе готовят квалифицированные кадры для работы в электросетевом комплексе. В первую очередь, это БГТУ им. В.Г. Шухова, Валуйский индустриальный техникум, Бирючанский техникум. Под руководством опытных наставников студенты осваивают различные профессиональные компетенции и учатся общаться в рабочей среде», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.