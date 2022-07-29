«Маршрутами памяти»: в Белгородской области прошел велопробег

Участники велопробега посетили родительский дом Владимира Зиборова. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района.

Велопробег состоялся в память об отважном земляке, вертолётчике, старшем лейтенанте, воине-интернационалисте, уроженце села Алисовка Владимире Зиборове.

Первой остановкой стал въезд в село Алисовка, где работники библиотеки познакомили всех с историей возникновения этого населённого пункта. Затем посетили родительский дом Зиборова, где участников велопробега встретили брат Фёдор и его жена Валентина, которые поделились воспоминаниями о Владимире. На кладбище в Алисовке участники почтили память земляка у памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» погибшим воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.

В памятном мероприятии принял участие майор в запасе воин-афганец Владимир Горбатых, который рассказал о событиях в Афганистане, героизме наших воинов и их патриотизме.