В Белгородской области в ДТП попали 15-летний мотоциклист и 13-летняя велосипедистка

За сутки на белгородских дорогах пострадали двое подростков. Фото с сайта УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 28 июля, в Белгородской области произошло два ДТП с участием подростков. По предварительным данным, 15-летний мотоциклист из Яковлевского городского округа не проследил за исправностью транспортного средства. В итоге из-за разрыва шины заднего колеса он опрокинулся в районе села Луханино. Парень получил травмы. Как сообщили в полиции, водительских прав у юноши нет.

Второе ДТП произошло в селе Скородное Губкинского городского округа около девяти вечера. По предварительным данным, 27-летний водитель на «Рено Логан» сбил 13-летнюю велосипедистку. Девочка пострадала. Сотрудники ГИБДД призывают родителей не пускать за руль подростков, не имеющих водительских прав.

- Управлять мопедом и маломощным мотоциклом разрешается по достижении 16 лет, автомобилем – с 18 лет. Для этого необходимо сдать экзамены в Госавтоинспекции на получение водительского удостоверения соответствующей категории, - напомнили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.