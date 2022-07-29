30 июля в Белгороде пройдет благотворительная книжная ярмарка

Порядка 300 наименований различной литературы увидят белгородцы в этот день. Афиша предоставлена организаторами ярмарки.

МОО «Святое Белогорье против детского рака» приглашает на благотворительную книжную ярмарку, которая состоится в Белгороде 30 июля с 10:00 до 18:00 по адресу: Архиерейская, 8, 2 этаж в помещении Центра психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями.

Организаторы подготовили книги на любой вкус: бизнес литература, книги по психологии, детективы, романы и научные энциклопедии, комиксы и детская литература, книги для садоводов и кулинаров, нестареющая классика и современная литература. Порядка 300 наименований различной литературы увидят белгородцы в этот день. Также участников ждёт вкусный чай и печеньки.

Свои книги тоже можно принести на ярмарку или раньше передать их в Добромаркет Черешня (ул. Архиерейская, 8, 2 этаж и ул. Садовая, 92).