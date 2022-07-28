29 июля в Белгородской области ожидается 28 градусов тепла

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, 4-9 м/с, днем северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем от 23 до 28 градусов выше ноля. В Белгороде ночью +15+17 градусов, днем от 26 до 28 тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону "101" или "112".

Объясните детям, чем опасны игры с огнём и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра. Не забывайте и о безопасности во время пребывания на водоемах. Водителям рекомендуют перед поездкой обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99