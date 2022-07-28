Белгородец обворовал своего собутыльника

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду обратился 52-летний мужчина. Он сообщил о пропаже планшетного компьютера стоимостью около 20 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки дома у потерпевшего. В ходе застолья хозяин квартиры заснул, а алкоголь закончился. Воспользовавшись ситуацией, гость взял лежащий на столе планшетный компьютер и ушел. Похищенное имущество он продал за полторы тысячи неизвестному, а деньги потратил на продолжение вечера.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.