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Происшествия28 июля 2022 13:31

За хранение более 124 граммов наркотиков белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы

Мужчина собирал дикорастущую коноплю для личного употребления
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Яковлевскому городскому округу выявили факт незаконного хранения запрещенных веществ. В совершении преступления подозревается 59-летний житель одного из сёл.

Наркотическое средство обнаружили в банках во дворе мужчины, а также в его летнем душе. По предварительным данным, он собрал дикорастущую коноплю и хранил для личного употребления. Всего у него было изъято более 100 граммов марихуаны и более 24 граммов частей наркотикосодержащего растения.

В соответствии с ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) подозреваемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.