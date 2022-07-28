За хранение более 124 граммов наркотиков белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Яковлевскому городскому округу выявили факт незаконного хранения запрещенных веществ. В совершении преступления подозревается 59-летний житель одного из сёл.

Наркотическое средство обнаружили в банках во дворе мужчины, а также в его летнем душе. По предварительным данным, он собрал дикорастущую коноплю и хранил для личного употребления. Всего у него было изъято более 100 граммов марихуаны и более 24 граммов частей наркотикосодержащего растения.

В соответствии с ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) подозреваемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.