Рост числа заболевших коронавирусом в Белгородской области фиксируется четвертый день кряду

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 29 человек заболели, а выздоровели – девять. Рост числа заболевших фиксируется четвертые сутки кряду.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 210 пациентов, выздоровели – 129 588, умерли – 2 282. Сейчас из 63-х госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три пациента меньше.

Отметим, что 26 июля в нашем регионе заболели 25 человек, а выздоровели – 11. А 25 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 15 к 20-ти.