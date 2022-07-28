В Белгородской области начали чистить еще два водоема

В Красногвардейском районе земснарядом очистили пруд в селе Бодяково. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

В посёлке Томаровка Яковлевского горокруга стартовала очистка русла реки Ворскла. Специалисты изучили рельеф дна, глубину русла, а также определили места вырубки камыша. На прилегающей к реке территории будет благоустроено общественное пространство с зоной отдыха. Ранее в Яковлевском горокруге земснарядом был очищен водоём в лесопарке «Маршалково». Благодаря этому снизилась опасность заболачивания местности, а в воде стало меньше ила.

- Ещё один земснаряд плюсом мы взяли в аренду, и он начал работу в Красногвардейском районе, - сообщил на странице в VK губернатор Вячеслав Гладков. - Второй дополнительный земснаряд на подходе, будет работать в Ивнянском районе. Уже пять объектов завершены, шесть – в работе.

В Красногвардейском районе земснарядом очистили пруд в селе Бодяково. С помощью аппарата прошло очищение водной глади от камыша и дноуглубительные работы. Земснаряд уже приступил к очищению следующего водного объекта – пруда в хуторе Евсеев.