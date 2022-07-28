Аэропорт Белгорода не возобновит работу раньше 5 августа

Полеты из Белгорода приостановлены с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине. Фото из телеграм-канала "Правительство Белгородской области".

Сегодня, 28 июля, в Федеральном агентстве воздушного транспорта проинформировали о том, что до 3:45 5 августа продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно. Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777.

Напомним, что полеты из Белгорода приостановлены с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине.