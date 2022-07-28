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Происшествия28 июля 2022 7:01

В Белгородской области в ДТП пострадали 20-летняя девушка и 12-летняя девочка

После столкновения с другим автомобилем иномарка врезалась в столб
Анастасия Лемешко
В Валуйках в ДТП пострадали два человека. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В Валуйках в ДТП пострадали два человека. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В среду, 27 июля, около 16 часов 40 минут на перекрестке улиц Никольская и Демьяна Бедного в городе Валуйки произошло ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хендай Матрикс» не пропустил «Ладу Весту» под управлением 40-летнего мужчины и после столкновения с ней наехал на опору линии электропередач.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в аварии пострадали два человека. Травмы получили пассажирки автомобиля «Хендай» - 20-летняя девушка и 12-летняя девочка.