Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 11:44

Белгородские многодетные семьи получат соцподдержку

Она направлена на детей школьного возраста
Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, предусмотрено льготное питание, компенсация расходов на проезд и расходов на покупку школьной формы первоклассникам.

Получателям льгот следует подать заявление в МФЦ по адресу: проспект Славы, д.25. Обратите внимание, нужна предварительная запись по телефону: 42–42–42. Также можно обратиться в Центр социальных выплат Белгорода по адресу: улица Князя Трубецкого, д.62, телефон: 32–61–61.

Семьям, воспользовавшимся помощью в прошлом году, повторно подавать заявления не нужно, при условии, что ребенок продолжает учится в том же учреждении. Справки по телефонам: 33–43–05, 33–36–63.