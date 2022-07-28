Белгородские многодетные семьи получат соцподдержку

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, предусмотрено льготное питание, компенсация расходов на проезд и расходов на покупку школьной формы первоклассникам.

Получателям льгот следует подать заявление в МФЦ по адресу: проспект Славы, д.25. Обратите внимание, нужна предварительная запись по телефону: 42–42–42. Также можно обратиться в Центр социальных выплат Белгорода по адресу: улица Князя Трубецкого, д.62, телефон: 32–61–61.

Семьям, воспользовавшимся помощью в прошлом году, повторно подавать заявления не нужно, при условии, что ребенок продолжает учится в том же учреждении. Справки по телефонам: 33–43–05, 33–36–63.